По центру Нижнего Тагила пройдёт военная техника. Фото: Павел Ворожцов.

В честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по центру Нижнего Тагила пройдёт военная техника. Возглавит колонну, состоящую из 29 машин, танк Т-34 ("тридцатьчетвёрка").

Всего тагильские танкостроители ("Уралвагонзавод") заявили на мероприятие девять единиц техники. Кроме того, в прохождении примет участие 10 единиц техники Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения «Урал» (шесть единиц) и Нижнетагильского ОМОН (четыре единицы).

Увидеть технику можно будет 12 сентября. Первые машины прибудут к месту сбора в ночь на субботу. К 10:00 все приготовления должны быть завершены. Мероприятие стартует в 11:00 и завершится примерно в 11:30, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что колонна с дистанцией между машинами в 50 метров без остановок пройдет вдоль проспекта Ленина. По завершению шествия технику загрузят на специальные тралы и отправят к местам постоянной дислокации.

"Для Нижнего Тагила этот год особенный. Он удостоен почётного звания – Город трудовой доблести. И празднует юбилей отечественной танкостроительной отрасли", – отметил глава города Владислав Пинаев.

Напомним, в начале июля Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почётного звания РФ "Город трудовой доблести". Звание было присвоено 20 российским городам, в том числе Екатеринбургу и Нижнему Тагилу.

Во время голосования по поправкам в Конституцию России в поддержку присвоения званий Екатеринбургу и Нижнему Тагилу выступили свыше 700 тысяч свердловчан. Теперь в городах установят стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства.

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