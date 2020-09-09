В Екатеринбург впервые покажут одновременный «полёт» трёх танков

Трюк выполнят наиболее опытные экипажи Т-72Б3М Уральского танкового батальона мотострелкового полка. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге танкисты Центрального военного округа впервые покажут «полёт» трёх сорокатонных танков Т-72Б3М одновременно. Первая репетиция динамического показа прошла сегодня.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, трюк будет продемонстрирован на интерактивном празднике «День танкиста на Урале» 12 сентября на полигоне «Свердловский».

В ходе динамического показа боевых возможностей техники, экипажи модернизированных танков Т-72Б3М выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина и синхронный выстрел в фазе полёта из 125-мм пушек. Трюк выполнят наиболее опытные экипажи Т-72Б3М Уральского танкового батальона мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО.

Отмечается, что в ходе сегодняшней репетиции, трюк с «летающими» танками поддержали многоцелевые и ударные вертолёты Ми-8 и Ми-24.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдёт в формате масштабной военно-патриотической акции. Праздник на полигоне «Свердловский» смогут посетить все желающие. Предусмотрена бесплатная доставка посетителей на полигон.

Отмечается также, что на подъезде к контрольно-пропускному пункту полигона будут организованы перехватывающие парковки. От стоянки до полигона гостей доставят на автобусах.

День танкиста учреждён в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Праздник включён в перечень профессиональных праздников ВС РФ.