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Общество / Армия и оборона
11 сентября 2020, 14:16

В пяти регионах России проходят лётно-тактическое учение транспортной авиации ЦВО

Завершатся манёвры в Свердловской области: посадкой самолёта Ан-26 на неподготовленную грунтовую взлётно-посадочную полосу.

Завершатся манёвры в Свердловской области: посадкой самолёта Ан-26 на неподготовленную грунтовую взлётно-посадочную полосу. Фото: пресс-служба ЦВО.

Лётно-тактическое учение экипажей отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа стартовало в пяти регионах России. Завершатся манёвры в Свердловской области посадкой самолёта Ан-26 на неподготовленную грунтовую взлётно-посадочную полосу.

Как сообщает пресс-служба Центрального-военного округа, учения проходят в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской и Свердловской областях.

В частности, в Челябинской области экипажи транспортных самолётов Ан-26, Ан-12, Ту-134 отработают десантирование с парашютом поисково-спасательных и парашютно-десантных групп. В Кемеровской области отработают транспортировку грузов и личного состава. На полигоне в Курганской области экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнят боевые пуски неуправляемых авиационных ракет С-8. Они же высадят спасательные группы с высоты 30 метров с помощью спусковых роликовых устройств в Челябинской области и отработают переброску тактического десанта в Самарской области.

«Завершающим этапом лётно-тактического учения станет посадка самолёта Ан-26 на неподготовленную грунтовую взлётно-посадочную полосу в Свердловской области», - говорится в сообщении ЦВО.

В общей сложности в лётно-тактическом учении задействовано 10 самолётов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолётов Ми-8АМТШ, а также восемь аэродромов и взлётно-посадочных площадок. К манёврам привлечено 150 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы и группы обеспечения и управления полётами.

Областная газета Свердловской области

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