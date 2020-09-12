В канун Дня танкиста по улицам Нижнего Тагила прошла военная техника

Праздник завершился парадом, в котором приняли участие 40 единиц военной техники. Фото: Галина Соловьёва

В Нижнем Тагиле состоялся торжественный парад военной техники. Тагильчане отметили 100-летие отечественного танкпрома, 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и присвоение муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в мероприятии принимали участие заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Владислав Пинаев, а также представители градообразующих предприятий, военных подразделений и труженики тыла.

Для участия в празднике в Нижний Тагил прибыли делегации из разных регионов, представители оборонно-промышленного комплекса России и ведущие специалисты в этой области.

Обращаясь к участникам шествия, Юрий Борисов напомнил, что в Нижнем Тагиле находится единственный в России танковый конвейер, с которого сходят современные образцы военной техники: самый массовый в мире танк современности Т-72 и уникальный и единственный в своем роде танк Т-14 на платформе «Армата».

Представитель федерального правительства также отметил, что школа тагильского танкостроения известна во всем мире благодаря талантливым конструкторам и инженерам и поздравил работников и ветеранов отрасли с Днём танкиста.

Тагильчан со знаменательными датами поздравил и глава региона Евгений Куйвашев.

«Танки, которые выпускаются в Нижнем Тагиле – это уральская марка и уральский характер – крепкий и надёжный», - подчеркнул губернатор.

Глава города Владислав Пинаев, поблагодарил Президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за поддержку Нижнего Тагила и присвоение ему высокого звания «Город трудовой доблести»

Праздник завершился парадом, в котором приняли участие 40 единиц военной техники. Открыли шествие легендарный танк Т-34 и суперсовременный танк Т-14 «Армата», до этого представленный широкой публике только в Москве.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в России ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают День танкиста. Командование Центрального военного округа проводит 12 сентября военно-патриотическую акцию «День танкиста на Урале» на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом.