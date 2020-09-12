Нижний Тагил отмечает День танкиста и столетие танкопрома

Фото: Павел Ворожцов

По главной улице Нижнего Тагила в День танкиста парадным строем прошла военная техника. Участники праздника увидели бронетехнику разных поколений – от легендарных машин, участвовавших в битвах Великой Отечественной войны, до супер-танка Т-14 на платформе «Армата».

Парадным строем

Город, в котором находится единственный в России танковый конвейер, с небывалым размахом отмечает сегодня День танкиста. Если ранее празднование ограничивалось концертами на Вагонке и сбором патриотичной молодёжи на полигоне Старатель, то в год векового юбилея отечественного танкостроения торжества захватили весь город.

Главным событием дня стал проход военной техники по главному проспекту Нижнего Тагила. Парадным строем прошли танки, артиллерийские орудия, боевые машины пехоты и автомобили. Их делегировали на праздник машиностроители «Уралвагонзавода», ракетчики Тагильской дивизии, музейщики Верхней Пышмы, коллектив Нижнетагильского института испытания металлов и бойцы отряда «Урал» Росгвардии. Всего в торжественном проходе приняли участие 40 боевых машин.

По пути следования грозные машины приветствовали тагильчане. Практически все они чувствовали себя виновниками торжества.

- Замечательно, что нас собрали в этот день вместе. Есть что вспомнить, на что посмотреть. Я служил полвека назад в Германии командиром танка Т-62. Сейчас на вооружении совсем иные машины, но тоже тагильские. Горд за наше танкостроение – оно идёт впереди других стран, - поделился тагильчанин Евгений Кустов.

С главной трибуны участников праздника поздравили почётные гости: зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Фото: Павел Ворожцов

- Это праздник не только тех, кто управляет грозными боевыми машинами, но и создает эти бронетанковые шедевры. За все годы в Нижнем Тагиле было выпущено более ста тысяч боевых машин — это абсолютный рекорд в мировом танкостроении, - отметил Юрий Борисов.

Принимали парад могучих машин и ветераны города. Среди них – труженики тыла.

- Не могла усидеть дома, ведь мои сверстники собирали Т-34 на заводе, работали у станков. Я в войну окончила горный техникум, а потом всю жизнь трудилась на Высокогорском железном руднике нормировщиком. Война забрала у нас юность, - вспоминает труженик тыла Анна Зуфарова.

Труженик тыла Анна Зуфарова Фото: Галина Соколова

Встреча ветеранов-танкистов. Фото: Галина Соколова

Танкоград

Именно так именовали Нижний Тагил в военные годы. И он вновь подтвердил этот статус. На Вагонке улице Хвойная дали другое имя – Владимира Поткина. Владимир Иванович бы главным конструктором Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения в тяжелейшие времена – в 90-е. Он руководил созданием танков Т-90 и готовил их к поставке в Индию. В 1999 году Владимир Поткин скончался за своим рабочим столом – нагрузки не выдержало сердце. Но отечественное танкостроение было спасено. Решением правительства Российской Федерации танку Т-90 в честь главного конструктора присвоено имя «Владимир», а индийцы назвали боевую машину «Бхишма» (Грозный).

В честь столетия Танкопрома в Нижнем Тагиле прошли выставки и творческие конкурсы. В музее памяти тагильчан, погибших в локальных войнах, открылась выставка макетов бронетехники.

- На выставке есть не только отечественные, но и иностранные машины. Мы хотели показать разнообразие танкостроения мира, - сообщил руководитель военно-исторического клуба «Масштаб» Сергей Чернин.В музейном комплексе Уралвагонзавода также пополнена коллекция макетов. В неё вошли девять моделей бронетанковой техники. Среди них первый серийный танк «Борец За Свободу Тов. Ленин» и Т-24.

В Нижнетагильском театре кукол открылась масштабная выставка-инсталляция «Танковая аллея». Тагильские школьники раскрасили 25 тысяч изображений танка Т-34. Именно столько боевых машин сошло с конвейера тагильского завода за годы войны. Историю о том, как делали легендарные танки, услышат в сентябре все зрители театра.