Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили уральцев с Днём танкиста

В Нижнем Тагиле накануне Дня танкиста состоялся торжественный парад военной техники. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поздравили уральских танкостроителей, военнослужащих и ветеранов танковых войск. День танкиста отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

Обращение первых лиц региона к уральцам опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты».

В своём поздравлении глава региона напомнил, что в этом году отмечается знаковый юбилей – 100-летие отечественного танкостроения: 31 августа 1920 года на заводе «Красное Сормово» был выпущен первый советский танк, поступивший на вооружение Красной Армии. По словам губернатора, для Среднего Урала эта дата имеет особое значение, поскольку во время Великой Отечественной войны Свердловская область была основной военной кузницу страны.

«Сегодня флагман отечественного танкостроения «Уралвагонзавод» успешно развивает славные традиции, производит танки нового поколения, укрепляет славу уральского оружия. Тысячи уральцев с честью выполняют свой воинский долг в танковых войсках, демонстрируя отличную подготовку, решительность, силу духа, выдержку и взаимопомощь», - сказа глава региона, поблагодарив свердловских военнослужащих и ветеранов танковых войск за верную службу Отечеству и весомый вклад в повышение обороноспособности страны.

По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, в этом году День танкиста имеет особое значение, поскольку отмечается в год 75-летия Победы и 100-летия отечественного танкостроения.

Председатель регионального парламента напомнила, что именно свердловские заводчане первыми выступили с идеей о формировании уникального танкового соединения, созданного на добровольные взносы жителей – Уральского добровольческого танкового корпуса. В Год Памяти и Славы, трудовой подвиг уральцев отметил Президент России Владимир Путин, присвоив Екатеринбургу и Нижнему Тагилу высокое звание «Город трудовой доблести».

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», День танкиста в Свердловской области начали отмечать накануне. Под Екатеринбургом на полигоне Свердловский 12 сентября прошла военно-патриотическая акция «День танкиста на Урале». Праздник посетили более 30 тысяч человек.

В Нижнем Тагиле накануне Дня танкиста состоялся торжественный парад военной техники. Тагильчане отметили 100-летие отечественного танкпрома, 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и присвоение муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести».