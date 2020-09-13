Названа дата проведения российско-белорусских учений «Славянское братство – 2020»

В тактических манёврах примут участие более 800 военных двух стран и около 170 единиц техники. Фото: Галина Соловьёва

Российско-белорусские учения «Славянское братство – 2020» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В тактических манёврах примут участие более 800 военных двух стран и около 170 единиц техники.

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдёт плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», - передаёт ТАСС сообщение Министерства обороны России.

В военном ведомстве также уточнили, что решение о проведении совместных учений было принято в октябре 2019 года. Ожидается, что с российской стороны в них примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения. Российские военные прибудут на территорию Белоруссии на железнодорожном транспорте.

Отмечается, что манёвры проходят ежегодно, начиняя с 2015 года.