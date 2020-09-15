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Общество / Армия и оборона
15 сентября 2020, 07:15

В Свердловской области создана призывная комиссия на осенний период

Призывники в поезде

В основной состав призывной комиссии вошёл 21 человек. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ №499-УГ "О создании призывной комиссии Свердловской области". Документом утверждён состав основной и резервной комиссий.

Председателем основного состава призывной комиссии традиционно стал сам губернатор. Как и весной, зампредседателя назначен областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. А вот зампредседателя комиссии (по согласованию) и секретарь сменились на заместителя военного комиссара региона Сергея Чиркова и главного специалиста отдела по обеспечению деятельности координационных органов министерства общественной безопасности Свердловской области Андрея Васягина.

В основной состав призывной комиссии вошли ещё 10 членов и 7 врачей-специалистов.

В резервный состав входит 301 человек. Возглавляет его замгубернатора Азат Салихов.

Добавим, что осенний призыв в этом году должен начаться без изменений, с 1 октября, и продлиться до 31 декабря. Напомним, что из-за коронавируса призывные комиссии в России начали работать не 1 апреля, а 12 мая. К 15 июня нести службу в Вооружённых силах отправились свыше четырёх тысяч свердловчан.

Публикуем текст документа, размещённого на региональном интернет-портале правовой информации, с основным составом призывной комиссии:

Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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