В Свердловской области создана призывная комиссия на осенний период

В основной состав призывной комиссии вошёл 21 человек. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ №499-УГ "О создании призывной комиссии Свердловской области". Документом утверждён состав основной и резервной комиссий.

Председателем основного состава призывной комиссии традиционно стал сам губернатор. Как и весной, зампредседателя назначен областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. А вот зампредседателя комиссии (по согласованию) и секретарь сменились на заместителя военного комиссара региона Сергея Чиркова и главного специалиста отдела по обеспечению деятельности координационных органов министерства общественной безопасности Свердловской области Андрея Васягина.

В основной состав призывной комиссии вошли ещё 10 членов и 7 врачей-специалистов.

В резервный состав входит 301 человек. Возглавляет его замгубернатора Азат Салихов.

Добавим, что осенний призыв в этом году должен начаться без изменений, с 1 октября, и продлиться до 31 декабря. Напомним, что из-за коронавируса призывные комиссии в России начали работать не 1 апреля, а 12 мая. К 15 июня нести службу в Вооружённых силах отправились свыше четырёх тысяч свердловчан.

Публикуем текст документа, размещённого на региональном интернет-портале правовой информации, с основным составом призывной комиссии:

Фото: документ

Фото: документ

Фото: документ