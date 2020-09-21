В Екатеринбурге с октября возобновляется работа горячей линии для призывников

Призывники, их родители и военнослужащие могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанным с прохождением военной службы. Фото: Алексей Кунилов.

Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона начала проверку готовности военных комиссариатов, сборных пунктов и воинских частей к старту осеннего призыва. С 1 октября будет возобновлена работа горячей линии для призывников.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона, сейчас проверяется готовность военных комиссариатов к работе с призывниками, оценивается подготовка сборных и пересыльных пунктов к приёму новобранцев, их обеспеченность лекарствами, питанием и экипировкой. Особое внимание уделяется медицинскому обследованию юношей.

В рамках подготовки к осеннему призыву с 1 октября военная прокуратура возобновляет работу горячей линии. Призывники, их родители, военнослужащие, должностные лица, представители СМИ и общественных организаций могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанным с прохождением военной службы. Получить правовую помощь и сообщить о нарушениях при проведении призывных мероприятий можно по телефону: 8 (343) 2501-66.

Кроме того, граждане могут лично прийти в консультативно-правовой центр военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона по адресу ул. Луначарского, 215/2 в Екатеринбурге. Приём проходит в будние дни с 9:00 до 19:00.

Напомним, что осенний призыв в этом году должен начаться без изменений, с 1 октября, и продлиться до 31 декабря.

Добавим также, что 15 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании региональной призывной комиссии. Возглавил её сам глава региона.

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