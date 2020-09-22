В Екатеринбурге отремонтировали военный аэродром

Расширена аэродромная площадка для перелетающих транспортных и пассажирских самолётов военного значения. Фото: пресс-служба ЦВО

В ЦВО сообщили о завершении ремонта военного аэродрома в Кольцово. На аэродроме заменили железобетонные плиты и расширили площадки для самолётов и вертолётов.

В Центральном военном округе "Облгазете" пояснили, что ремонт начался ещё в 2018 году, тогда уже была выполнена часть работ по замене плит.

"В ходе ремонта были уложены новые железобетонные плиты, поступившие по госзаказу. Увеличено число мест для стоянки авиационной техники, дополнительно расширена аэродромная площадка для перелетающих транспортных и пассажирских самолётов военного значения", - рассказали в ЦВО.

Добавим, что ремонт проводил отдельный инженерно-аэродромный батальон уральского объединения ВВС и ПВО. Работы прошли без остановки боевой подготовки и перебазирования авиационной техники.