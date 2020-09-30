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Общество / Армия и оборона
30 сентября 2020, 10:59

Евгений Куйвашев утвердил составы призывных комиссий в свердловских городах

Призывники на перроне

С 1 октября в России стартует осенний призыв. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ №507-УГ о создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах. Утверждены составы комиссий.

В Екатеринбурге традиционно создано семь призывных комиссий по числу районов. Завтра в городе возобновляется работа горячей линии для призывников. Получить правовую помощь и сообщить о нарушениях при проведении призывных мероприятий горожане могут по телефону: 8 (343) 2501-66.

С составом комиссий, в том числе других муниципалитетов, можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 октября и будет действовать до конца 2020 года.

С завтрашнего дня должен начаться осенний призыв. Ранее глава Среднего Урала утвердил состав областной призывной комиссии, которую возглавил сам.

Напомним, что в рамках весеннего призыва нести службу в Вооружённых силах отправились свыше четырёх тысяч свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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