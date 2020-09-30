В осенний призыв военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч новобранцев

Военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч призывников. Фото: пресс-служба ЦВО

В Центральном военном округе рассказали, как будет проходить осенняя призывная кампания в 2020 году. Военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч призывников.

Как рассказал начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков, осенний призыв проходит в 29 субъектах РФ на территории ЦВО. Всех призывников при входе на сборный пункт протестируют на COVID-19. Тестирование будет проходить в отдельном помещении на КПП.

«Только после получения отрицательного результата молодой человек будет допущен на территорию сборного пункта», - рассказал Александр Линьков.

Новобранцы будут проходить службу во всех военных округах, на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, в которых предусмотрена военная служба по призыву.

К местам прохождения службы призывников доставят 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолёты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили. Весь транспорт прошёл специальную санитарную обработку.

Кроме того, все водители автобусов пройдут экспресс-тестирование, обязательную термометрию и получат медицинские маски. Место водителя будет отгорожено от салона защитным экраном.

Для отдельного проживания новобранцев соединениях и частях военного округа подготовлено более 100 пунктов. Все они расположены в отдельных зданиях и обеспечены запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Командиры, принимающие пополнение в подразделения, будут проживать вместе с призывниками до окончания двухнедельного периода.

Осенний призыв должен начаться с завтрашнего дня. Ранее стало известно, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах региона. Этим же указом утверждены составы комиссий. Документ вступает в силу с 1 октября и будет действовать до конца 2020 года.

В Екатеринбурге традиционно создано семь призывных комиссий по числу районов. Уже завтра в столице Урала возобновляется работа горячей линии для призывников. Получить правовую помощь и сообщить о нарушениях при проведении призывных мероприятий горожане могут по телефону: 8 (343) 2501-66.

Также глава региона уже утвердил состав областной призывной комиссии, которую возглавил сам.

В рамках весеннего призыва нести службу в Вооружённых силах отправились свыше четырёх тысяч свердловчан.