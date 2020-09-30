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30 сентября 2020, 16:33

Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих с Днём сухопутных войск

Солдат

Сухопутные войска являются самыми многочисленными в России и объединяют разные роды войск. Фото: Владимир Мартьянов.

В России 1 октября отмечается День сухопутных войск. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих, офицеров и ветеранов сухопутных войск в преддверии профессионального праздника.

Как говорится в поздравлении главы региона, сухопутные войска являются самыми многочисленными в России и объединяют разные роды войск.

"Сегодня военнослужащие сухопутных войск достойно хранят и приумножают славные ратные традиции, совершенствуют боевую подготовку, осваивают новые, самые современные виды вооружения и военной техники, укрепляют обороноспособность нашей страны", - отмечает Евгений Куйвашев.

По его словам, Свердловская область является одним из главных поставщиков профессиональных военных кадров, а также производителем современного оружия и военной техники. Евгений Куйвашев поблагодарил военнослужащих, офицеров и ветеранов сухопутных войск за самоотверженное и честное служение стране и пожелал им благополучия, энергии, здоровья и успешной службы.

Добавим, что сегодня губернатор Свердловской области утвердил составы призывных комиссий в городах региона. Кроме того, стало известно, сколько призывников отправятся на службу из военкоматов Центрального военного округа.

Областная газета Свердловской области

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