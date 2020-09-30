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Общество / Армия и оборона
30 сентября 2020, 18:36

В октябре в девяти регионах РФ пройдут более 10 крупных учений войск ЦВО

Манёвры будут проходить в девяти регионах России.

Манёвры будут проходить в девяти регионах России. Фото: пресс-служба ЦВО

В рамках контрольной проверки войск за летний период обучения состоятся более 10 крупных учений войск ЦВО. Манёвры будут проходить в девяти регионах России.

Как рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, учения пройдут на полигонах Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской областей, а также Республик Башкирии, Удмуртии и Тывы. 

«В октябре проведем более 10 крупных учений с участием подразделений уровня бригада-полк и около 700 в звене батальон-рота», - заявил Александр Лапин.

Командующий войсками округа также отметил, что особое внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию навыков командиров всех степеней по управлению боем мотострелковых и танковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, авиации и средств связи и разведки.

В общей сложности к манёврам планируются привлечь более 50 тыс. военнослужащих из состава более чем 70 соединений и воинских частей военного округа. Помимо регионов Сибири, Урала и Поволжья учения пройдут на полигонах Таджикистана и Киргизии.

Областная газета Свердловской области

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