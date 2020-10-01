В осенний призыв 2020 года на военную службу отправятся 128 тысяч человек. Фото: пресс-служба ЦВО

В осенний призыв 2020 года на военную службу отправятся 128 тысяч человек. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре.

Указ «О призыве в октябре – декабре 2020 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и на сайте Кремля.

Согласно документу, призыв граждан от 18 до 27 лет будет проводиться без изменений - с 1 октября по 31 декабря.

Выполнять мероприятия, связанные с осенним призывом поручено Правительству РФ, руководству регионов и призывным комиссиям.

Указ главы государства вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков рассказал, как будет проходить осенняя призывная кампания в 2020 году. Военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч призывников.