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Общество / Армия и оборона
1 октября 2020, 17:47

Ветераны-мотострелки провели учебный бой под Екатеринбургом

В России 1 октября отмечается День сухопутных войск.

В России 1 октября отмечается День сухопутных войск. Фото: пресс-служба ЦВО.

В России 1 октября отмечается День сухопутных войск. В канун праздника командование Центрального военного округа устроило праздник для ветеранов-мотострелков.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в рамках мероприятия ветераны сухопутных войск, принимавшие участие в вооруженных конфликтах современности, прокатились на современных БТР-82А и провели учебный бой на полигоне под Екатеринбургом.

Из ветеранов были сформированы три экипажа модернизированных бронетранспортеров БТР-82А. После этого мотострелки-ветераны провели заезды по пересеченной местности и постреляли из 30-мм пушки по мишеням, имитирующим низколетящие вертолёты на расстоянии до 1200 метров. Затем они поразили цели на расстоянии до 600 метров из пулемёта 7,62-мм.Кроме того, ветеранам показали современную боевую экипировку мотострелка «Ратник-2» и специальный комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», который используется подразделениями войсковой разведки мотострелковых соединений.

Ранее военнослужащих, офицеров и ветеранов Сухопутных войск поздравил с профессиональным праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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