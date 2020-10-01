Более 3400 свердловчан отправятся служить в период осеннего призыва

Большинство свердловчан будут направлены для комплектования воинских частей Сухопутных войск. Фото: Павел Ворожцов

Военкоматы Свердловской области призовут на службу более 3400 человек. Большинство свердловчан будут направлены для комплектования воинских частей Сухопутных войск.

Об этом сообщил сегодня временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков. В общей сложности этой осенью призывные комиссии региона должны принять решение в отношении почти 24 тысяч уральцев.

Сергей Чирков добавил, что военную службу свердловские призывники будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву.

Отмечается также, что в ходе осеннего призыва продолжится отбор молодых людей с высшим образованием и имеющим опыт научно-исследовательской деятельности для службы в научных и научно-производственных ротах Минобороны России.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря.

В целом по России в осенний призыв 2020 года на военную службу отправятся 128 тысяч человек. Военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч призывников.