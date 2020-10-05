В свердловские военкоматы возвращают офицеров

Свердловский облвоенкомат расположен в одном из красивых старинных зданий в центре Екатеринбурга. Фото: Пресс-служба ЦВО

Военные комиссариаты всех 29 субъектов Российской Федерации (включая Свердловскую область), территориально входящих в Центральный военный округ,впервые за последние 12 лет возглавили действующие военнослужащие. Информацию об этом распространила пресс-служба ЦВО.

Согласно сообщению, кадровые офицеры, состоящие на военной службе, займут также должности заместителей военкомов и начальников основных структурных подразделений региональных военкоматов — отделов подготовки и призыва граждан на военную службу и мобилизационного отдела.

Напомним, перевод должностей сотрудников военных комиссариатов из категории военнослужащих в категорию гражданского персонала был осуществлён в октябре 2008 года приказом тогдашнего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Это решение было воспринято негативно в военных кругах, поскольку в соответствии с законодательством право присвоения первичного воинского звания рядового (матроса) предоставлено военкому субъекта Федерации, а статус гражданского служащего не позволял ему даже привлечь новобранца к дисциплинарной ответственности. Хотя именно военком отвечает за порядок и дисциплину на призывном пункте. Одновременно военное ведомство предписало назначать на должности военкомов и начальников отделов военкоматов отставных офицеров. И рекомендовало им в период призывных кампаний носить военную форму. Однако на вещевое довольствие их не поставили, вынуждая приобретать мундиры за свой счёт, при том что стоимость полного комплекта летнего и зимнего обмундирования стоит десятки тысяч рублей, а оклады гражданского персонала армии весьма ощутимо уступают размерам денежного довольствия военнослужащих. Переводом вышеперечисленных должностей в категорию кадровых военных эти нестыковки устраняются.

Как пояснили «ОГ» в военкомате Свердловской области, генерал-майор запаса Игорь Лямин, работавший облвоенкомом на протяжении последних 10 лет, в связи с изменениями уже уволился с этой должности. А обязанности облвоенкома временно исполняет полковник Сергей Чирков, который ранее проходил службу в штабе ЦВО и недавно назначен на офицерскую теперь должность заместителя военного комиссара Свердловской области.

Кстати Возвращение должностей военнослужащих в военкоматах — не первое из принятых Министром обороны РФ Сергеем Шойгу решений, частично отменяющих реформы его предшественника. Ранее, например, военное ведомство отказалось от инициированного Анатолием Сердюковым перехода с традиционной для мотострелковых, танковых и воздушно-десантных войск Российской армии дивизионной и полковой системы на западную бригадную, а также восстановило отменённый в 2009 году институт прапорщиков и мичманов.

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