Запуск и посадку космонавтов будут обеспечивать обновлённые машины-амфибии ЦВО

На машинах-амфибиях обновлено оборудование, которое позволяет передвигаться вплавь по водоёмам. Фото: пресс-служба ЦВО

Модернизированные вездеходы "Синяя птица" Центрального военного округа поучаствуют в поисково-спасательном обеспечении запуска и посадки космических кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-16". Это произойдёт 14 и 22 октября.

Привлекаться будут шесть машин-амфибий ПЭМ-1 и ПЭМ-2. В день запуска космонавтов к МКС "Синие птицы" будут дежурить на оперативных аэродромах, а в день посадки - в основном и запасном районах приземления спускаемого аппарата.

В ЦВО отмечают, что вездеходы оборудованы пассажирскими модулями для перевозки космонавтов и подъёмными механизмами для транспортировки спускаемой капсулы. На московском и челябинском заводах производилась модернизация двигателей, ходовой части, трансмиссии и оборудования, позволяющего передвигаться вплавь по водоёмам.

"Всего модернизацию прошли шесть автомобилей ПЭМ-1 и ПЭМ-2, ещё шесть, в том числе два снегоболотохода ПЭМ-3, проходят модернизацию. Кроме ходовой части, были обновлены салоны автомобилей, вся техника прошла освидетельствование в Ростехнадзоре и готова к выполнению специальных задач", - приводит пресс-служба ЦВО слова начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Евгения Солнцева.

Ранее "космические" спасатели ЦВО завершили подготовку к запуску и посадке космических кораблей "Союз МС". Они отработали в Иркутской области десантирование с парашютом из вертолёта Ми-8 с высоты от 200 до 3000 метров для спасения экипажей при возникновении нештатных ситуаций, а также выполнили беспарашютное десантирование и подъём условно пострадавших на борт вертолёта.