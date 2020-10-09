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Общество / Армия и оборона
9 октября 2020, 11:33

Запуск и посадку космонавтов будут обеспечивать обновлённые машины-амфибии ЦВО

вездеходы "Синяя птица" ЦВО

На машинах-амфибиях обновлено оборудование, которое позволяет передвигаться вплавь по водоёмам. Фото: пресс-служба ЦВО

Модернизированные вездеходы "Синяя птица" Центрального военного округа поучаствуют в поисково-спасательном обеспечении запуска и посадки космических кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-16". Это произойдёт 14 и 22 октября.

Привлекаться будут шесть машин-амфибий ПЭМ-1 и ПЭМ-2. В день запуска космонавтов к МКС "Синие птицы" будут дежурить на оперативных аэродромах, а в день посадки - в основном и запасном районах приземления спускаемого аппарата.

В ЦВО отмечают, что вездеходы оборудованы пассажирскими модулями для перевозки космонавтов и подъёмными механизмами для транспортировки спускаемой капсулы. На московском и челябинском заводах производилась модернизация двигателей, ходовой части, трансмиссии и оборудования, позволяющего передвигаться вплавь по водоёмам.

"Всего модернизацию прошли шесть автомобилей ПЭМ-1 и ПЭМ-2, ещё шесть, в том числе два снегоболотохода ПЭМ-3, проходят модернизацию. Кроме ходовой части, были обновлены салоны автомобилей, вся техника прошла освидетельствование в Ростехнадзоре и готова к выполнению специальных задач", - приводит пресс-служба ЦВО слова начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Евгения Солнцева.

Ранее "космические" спасатели ЦВО завершили подготовку к запуску и посадке космических кораблей "Союз МС". Они отработали в Иркутской области десантирование с парашютом из вертолёта Ми-8 с высоты от 200 до 3000 метров для спасения экипажей при возникновении нештатных ситуаций, а также выполнили беспарашютное десантирование и подъём условно пострадавших на борт вертолёта.

14 октября к Международной космической станции с Байконура запустят российский корабль "Союз МС-17" с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом NASA Кэтлин Рубинс. 22 октября "Союз МС-16" вернёт на Землю Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди. Они пробыли на станции шесть месяцев.

Областная газета Свердловской области

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