Расчёты ЗРС С-400 «Триумф» уральского полка готовы к боевым стрельбам в Астраханской области

Расчёты уральского зенитного ракетного полка Центрального военного округа готовы к выполнению начальных боевых стрельб из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Стрельбы пройдут в середине октября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Как сообщает пресс-служба ЦВО, в настоящее время личный состав полка успешно сдал зачёты на допуск к выполнению начальных боевых стрельб. Военнослужащие совершили марш в позиционный район на полигоне Капустин Яр и заняли боевые позиции.
Ранее сообщалось, что расчёты полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.
После выполнения стрельб подразделения совершат марш в пункт постоянной дислокации в Свердловскую область, где заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства.
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.