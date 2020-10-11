Расчёты ЗРС С-400 «Триумф» уральского полка готовы к боевым стрельбам в Астраханской области

Стрельбы пройдут в середине октября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Фото: пресс-служба ЦВО

Расчёты уральского зенитного ракетного полка Центрального военного округа готовы к выполнению начальных боевых стрельб из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Стрельбы пройдут в середине октября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в настоящее время личный состав полка успешно сдал зачёты на допуск к выполнению начальных боевых стрельб. Военнослужащие совершили марш в позиционный район на полигоне Капустин Яр и заняли боевые позиции.

Ранее сообщалось, что расчёты полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

После выполнения стрельб подразделения совершат марш в пункт постоянной дислокации в Свердловскую область, где заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.