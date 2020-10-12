В Беларуси стартовали учения стран ОДКБ

Плановые манёвры проходят на полигоне Лосвидо. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

В Витебской области Беларуси начались совместные командно-штабные учения миротворческих сил стран-участниц ОДКБ «Нерушимое братство-2020». Плановые манёвры проходят на полигоне Лосвидо.

В манёврах задействованы военнослужащие из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В этом году учения проходят в усечённом составе. Из-за обострения обстановки в Карабахе на них не прибыли военные Армении.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, от России к учениям привлечены более 140 военнослужащих и около 40 единиц военной и авиационной техники ЦВО. В том числе - бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолёты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования. Воинские подразделения были доставлены в Республику Беларусь самолётом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. Вооружение и военная техника, которая будет задействована в учении, была переброшена железнодорожным транспортом, преодолев в общей сложности более полутора тысяч километров.

В торжественной церемонии открытия учений приняли участие начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Вольфович и начальник воинского контингента Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев.

Учения миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся ежегодно с 2012 года в разных странах - членах ОДКБ. В этом году они пройдут в два этапа и завершатся 16 октября розыгрышем практических действий на полигоне.

Отмечается, что все плановые мероприятия учения проводятся с соблюдением строгих санитарных и эпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.