Патриарх Кирилл выступил с призывом продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

Патриарх Кирилл обратился также к Верховному Патриарху-Католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа Шейху-уль-Исламу Аллахшукюру Паша-Заде. Фото: Владимир Мартьянов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление в связи с вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе. Он призвал стороны продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров.

Владыка выразил сопереживание жителям Нагорного Карабаха, народам Азербайджана и Армении и сострадание семьях погибших "в связи с новым витком вооружённого противостояния, длящегося уже более тридцати лет".

"Считаю очень важными договорённости, достигнутые при посредничестве России на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Обращаюсь к государственному руководству обеих стран с призывом использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. Обращаюсь ко всем участникам конфликта с горячим призывом: щадите жизни друг друга. Пусть хронометр кровопролитной распри остановится во имя мирного будущего. Армения и Азербайджан исторически были и будут соседями, азербайджанцам и армянам в любом случае жить бок о бок друг с другом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл обратился также к Верховному Патриарху-Католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа Шейху-уль-Исламу Аллахшукюру Паша-Заде с призывом сделать всё возможное, чтобы кровопролитие прекратилось.

Напомним, что 27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Лидеры противоборствующих сторон - Азербайджан и Армения - обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

В конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о перемирии между Арменией и Азербайджаном. Заявление было сделано после проведённых консультаций с представителями министерств иностранных дел в Москве по предложению Президента России Владимира Путина. С 12:00 10 октября начал действовать режим перемирия.

Минобороны РФ сообщило, что активно участвует в стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе в рамках своих компетенций. В частности, глава ведомства Сергей Шойгу провёл переговоры со своими коллегами из различных стран по данному вопросу.