В 2020 году войска ЦВО пополнили около тысячи выпускников военных вузов

Около тысячи офицеров-выпускников уже прибыли к местам службы и приступили к выполнению обязанностей. Фото: пресс-служба ЦВО

Около одной тысячи выпускников высших военный учебных заведений пополнили войска Центрального военного округа в 2020 году. До конца года добавится ещё около 100 лётчиков и штурманов.

Как рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, около тысячи офицеров-выпускников уже прибыли к местам службы и приступили к выполнению обязанностей.

До конца года соединения и воинские части 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО пополнит более 100 лётчиков, штурманов и других авиационных специалистов.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что для проведения социальной и служебной адаптации офицеров-выпускников 2020 года, направленных для прохождения воинской службы в соединения и части ЦВО, командованием округа определены и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров, имеющих боевой опыт.

Напомним, в ходе проходящей осенней призывной кампании, военкоматы Свердловской области призовут на службу более 3400 человек. Большинство свердловчан будут направлены для комплектования воинских частей Сухопутных войск.