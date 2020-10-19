Военнослужащие ЦВО вернулись с учений ОДКБ «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии

Воинские подразделения были доставлены самолётом военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76. Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа вернулись с учений ОДКБ «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии. Воинские подразделения были доставлены в Самарскую область самолётом военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в международном аэропорту Курумоч военнослужащих ЦВО в торжественной обстановке встретили командование военного гарнизона, жёны и дети участников учений, а также военный оркестр.

Задействованная в учениях военная техника была переброшена в Россию из Белоруссии железнодорожным транспортом. В общей сложности, вооружение преодолело более полутора тысяч километров.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», учения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020» проходило на полигоне «Лосвидо» в Витебской области Республики Беларусь.

Всего от Вооружённых сил России к учению привлекалось более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолёты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.

Коллективные миротворческие силы отработали выполнение задач в ходе ведения операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам. Осуществили в зоне ответственности блокирование и досмотр населённого пункта. Во взаимодействии с военной полицией и спасательными подразделениями отработали задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни.