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Общество / Армия и оборона
24 октября 2020, 10:05

Евгений Куйвашев поздравил свердловских спецназовцев

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником. 24 октября в России отмечается День спецназа.

Глава региона отметил, что в формированиях специального назначения служат мужественные и отважные люди, которым доверяют самые опасные задачи.

«Тысячи уральцев служат в подразделениях специального назначения, приумножая лучшие традиции мужества и боевого братства», - заметил Евгений Куйвашев, поблагодарив спецназовцев за доблестную службу и весомый вклад в обеспечение безопасности на территории региона, пожелав им здоровья, мира и благополучия.

Полный текст поздравления опубликован в свежем номере «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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