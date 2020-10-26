Россия предлагает НАТО взаимный отказ от размещения в Европе ракет средней и малой дальности

Владимир Путин отметил, что Россия готова содействовать поиску решений по минимизации негативных последствий после развала ДРСМД. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Глава государства предложил НАТО взаимный отказ от размещения в Европе вооружения, запрещённого по этому договору.

По мнению Президента России, ДРСМД являлся важным инструментом для обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, а выход из Договора США является серьёзной ошибкой, усиливающей риски возникновения гонки ракетных вооружений. Владимир Путин считает, что в таких условиях особенно востребованы шаги, которые позволят сократить дефицит доверия, укрепить глобальную стабильность и снизить риски, возникающие из-за разногласий в области ракетных вооружений.

"В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному РФ мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что Россия готова содействовать поиску решений по минимизации негативных последствий после развала ДРСМД на условиях равной безопасности и сбалансированного учёта интересов сторон. В частности, российский лидер предложил провести проверку американских комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе и российских ракет 9М729, чтобы подтвердить отсутствие на территориях, охваченных договорённостями, ракет средней и малой дальности.

Президент вновь подчеркнул, что ракеты 9М729 полностью соответствуют требованиям Договора, но несмотря на это Россия готова отказаться от их размещения на территории Европы.

"Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по Договору о РСМД", - сказал Владимир Путин.

В заключение российский лидер призвал страны, заинтересованные в поиске схем по предотвращению ракетных кризисов, к совместной работе.

Напомним, США приостановили участие в Договоре о РСМД со 2 февраля 2019 года. Позже Владимир Путин сообщил, что Россия предусмотрит зеркальные меры на размещение США ракетных комплексов в Европе, а 3 июля того же года Президент РФ подписал закон о приостановлении участия в ДРСМД.

Читайте также:

Россия не планирует размещать ракеты средней и малой дальности раньше США.