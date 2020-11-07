В Минобороны рассекретили данные о параде 7 ноября 1941 года в Москве

В Министерстве обороны РФ раскрыли секретное название ноябрьского парада 1941 года в Москве. Фото: скриншот с сайта Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ раскрыли секретное название ноябрьского парада 1941 года в Москве. Подготовка к военному шествию велась в строжайшем секрете.

Архивные документы опубликованы в специальном историко-познавательном разделе «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь» на сайте оборонного ведомства. В докладе-справке, составленной комендантом Москвы, парад был обозначен как «операция войск московского гарнизона».

Ожидалось, что парад займёт 1 часа 1 минуту и 30 секунд, с учетом объезда войск, приветственной речи, движения людей, конницы и танков. Также было отведено время на салют.

Предполагалось задействовать 28 487 человек личного состава, вывести шесть сабельных эскадронов. При этом, большая часть участников шествия до последнего не знали, что они должны будут принимать участие в параде на главной площади страны.

Техника была представлена тачанками, танками и машинами, а вооружение - артиллерийскими разнокалиберными орудиями, различными пулемётами, миномётами. Из состава московской стрелковой дивизии планировалось задействовать на параде 6022 военнослужащих: пехотинцев, зенитчиков, артиллеристов, пулемётчиков, миномётчиков, связистов, сапёров и медиков. Было выделено 194 автомашины, 128 пушек, 13 тракторов.

«7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. На параде были задействованы артиллерийские части, пехота, моряки, части НКВД, добровольцы Московской дивизии, конница, тяжелые и средние танки», - говорится в приведённых документах.