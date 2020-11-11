Первые свердловские призывники отправились служить на Дальний Восток

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года на военную службу отправятся около 3,5 тысячи свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Первые призывники из Свердловской области отправились служить на Дальний Восток. В рамках осеннего призыва новобранцев отправили специальным эшелоном для прохождения службы по призыву в соединения и воинские части Восточного военного округа.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, перед отправкой состав эшелона был продезинфицирован силами подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. В дороге молодое пополнение регулярно проходит термометрию и медицинские осмотры. Вместе с новобранцами в составе воинского эшелона следует медицинский работник.

Отмечается, что все новобранцы и администрация воинского эшелона обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, перчатками и антисептическими гелями.

Ранее все молодые люди, признанные годными для прохождения военной службы, были обеспечены банковскими картами и персональными сим-картами.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря. Всего в ходе осеннего призыва 2020 года на военную службу отправятся около 3,5 тысячи свердловчан.

В целом по России в осенний призыв на военную службу отправятся 128 тысяч человек. Военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч призывников.