Темы дня

Общество / Армия и оборона
11 ноября 2020, 10:32

Первые свердловские призывники отправились служить на Дальний Восток

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года на военную службу отправятся около 3,5 тысячи свердловчан.

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года на военную службу отправятся около 3,5 тысячи свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Первые призывники из Свердловской области отправились служить на Дальний Восток. В рамках осеннего призыва новобранцев отправили специальным эшелоном для прохождения службы по призыву в соединения и воинские части Восточного военного округа.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, перед отправкой состав эшелона был продезинфицирован силами подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. В дороге молодое пополнение регулярно проходит термометрию и медицинские осмотры. Вместе с новобранцами в составе воинского эшелона следует медицинский работник.

Отмечается, что все новобранцы и администрация воинского эшелона обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, перчатками и антисептическими гелями.

Ранее все молодые люди, признанные годными для прохождения военной службы, были обеспечены банковскими картами и персональными сим-картами.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря. Всего в ходе осеннего призыва 2020 года на военную службу отправятся около 3,5 тысячи свердловчан.

В целом по России в осенний призыв на военную службу отправятся 128 тысяч человек. Военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч призывников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.11.2020, 23:44 / Общество
Москва отменяет Новый год
11.11.2020, 21:57 / Общество
В России завершается создание защищённого пункта управления ядерными силами
11.11.2020, 21:03 / Общество
В России начинается массовое производство вакцины от COVID-19
11.11.2020, 20:13 / Общество
В ДТП на трассе Екатеринбург - Серов погиб житель Кушвы
11.11.2020, 19:30 / Культура
Евгений Куйвашев поздравил лауреатов премии "Золотая маска" с победой