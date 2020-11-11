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Общество / Армия и оборона
11 ноября 2020, 21:57

В России завершается создание защищённого пункта управления ядерными силами

Совещание с руководством Минобороны, предприятий ОПК и федеральных ведомств

Российский лидер потребовал обеспечить работоспособность систем управления даже в случае нанесения по пункту ядерного удара. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что создание пункта управления ядерными силами с почти абсолютной защитой находится на завершающем этапе. Российский лидер потребовал обеспечить работоспособность систем управления даже в случае нанесения по пункту ядерного удара.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что за последние годы подвижные и стационарные пункты управления были значительно модернизированы, в связи с чем возросли их помехоустойчивость, а также возможности информационному обеспечению и анализу обстановки. По словам Владимира Путина, современные пункты управления могут собирать данные в режиме реального времени и принимать обоснованные решения на их основе.

Напомним, что вчера глава государства также проводил совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК по вопросам, связанным с состоянием и перспективами развития стратегических ядерных сил. В частности, Владимир Путин заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады.

Областная газета Свердловской области

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