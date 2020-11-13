Минобороны РФ опубликовало карту размещения миротворцев в Нагорном Карабахе

Согласно карте и данным Минобороны РФ, в районе Степанакерта для управления миротворческой операцией развёртывается командование российских миротворческих сил. Фото: сайт Минобороны

Минобороны открыло на официальном сайте раздел "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе". Посетителям представлены карта расположения наблюдательных постов в районе Лачинского коридора и данные о текущей обстановке в зоне конфликта.

"В новом разделе будут публиковаться актуальные новостные и мультимедийные материалы, инфографика, а также брифинги представителей руководящего состава Минобороны России о проведении миротворческой операции", - рассказали в ведомстве.

Представленную информацию переведут на иностранные языки.

Напомним, что наша страна направляет 1 960 военнослужащих в Нагорный Карабах для контроля за выполнением договорённостей о прекращении огня. Согласно карте и данным Минобороны РФ, в районе Степанакерта для управления миротворческой операцией развёртывается командование российских миротворческих сил.

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