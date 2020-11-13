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Общество / Армия и оборона
13 ноября 2020, 07:53

Минобороны РФ опубликовало карту размещения миротворцев в Нагорном Карабахе

Карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе

Согласно карте и данным Минобороны РФ, в районе Степанакерта для управления миротворческой операцией развёртывается командование российских миротворческих сил. Фото: сайт Минобороны

Минобороны открыло на официальном сайте раздел "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе". Посетителям представлены карта расположения наблюдательных постов в районе Лачинского коридора и данные о текущей обстановке в зоне конфликта.

"В новом разделе будут публиковаться актуальные новостные и мультимедийные материалы, инфографика, а также брифинги представителей руководящего состава Минобороны России о проведении миротворческой операции", - рассказали в ведомстве.

Представленную информацию переведут на иностранные языки.

Напомним, что наша страна направляет 1 960 военнослужащих в Нагорный Карабах для контроля за выполнением договорённостей о прекращении огня. Согласно карте и данным Минобороны РФ, в районе Степанакерта для управления миротворческой операцией развёртывается командование российских миротворческих сил.

10 ноября Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о полном прекращении огня. Согласно документу, противоборствующие стороны обязались остановиться на занятых позициях и начать обмен военнопленными и телами. Позже стало известно, что министры обороны России и Турции договорились о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали соответствующий меморандум.

Накануне Президент РФ Владимир Путин также подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе.

Вооружённые столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались в конце сентября. Лидеры Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

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Фото: новый раздел на сайте Минобороны
Областная газета Свердловской области

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