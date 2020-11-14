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Общество / Армия и оборона
14 ноября 2020, 17:52

Члены экипажа сбитого в Армении вертолёта награждены Орденом мужества

Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на сайте Кремля.

Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на сайте Кремля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил членов экипажа сбитого в Армении вертолёта. Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, глава государства своим указом наградил Орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно) и старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно) «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга»,

Фото: Скриншот документа

Российский вертолёт Ми-24 был сбит 9 ноября над Арменией, вблизи границы с Азербайджаном, возле села Ерасх. Два члена экипажа погибли, ещё один получил ранения.

В МИД Азербайджана позже признали, что вооруженные силы республики сбили воздушное судно по ошибке. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту России Владимиру Путину и принёс извинения.

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Областная газета Свердловской области

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