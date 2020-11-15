Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня призывника

В эти дни в России полным ходом идёт осенняя призывная кампания. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона по случаю Всероссийского дня призывника. Праздник отмечается в стране ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года.

Поздравление главы региона защитникам Отечества опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты».

В своём обращении, свердловский губернатор отметил, что сегодня Россия по праву гордится своей армией: «высокотехнологичной, сильной, современной, хорошо экипированной и вооружённой, способной дать отпор любому противнику».

Свердловская область всегда занимала лидирующие позиции по количеству и качеству подготовки новобранцев. Так, в ходе весенней призывной кампании своевременно принятые противоэпидемические меры позволили не допустить случаев заболевания призывников на сборном пункте коронавирусом и полностью выполнить установленную норму призыва. Для прохождения военной службы направлено более четырёх тысяч молодых людей.

В эти дни в России полным ходом идёт осенняя призывная кампания. В этом году она также проходит в особых условиях, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря.

Свердловская область должна отправить в армию 3 453 уральца. Первые призывники уже отправились служить. В том числе, на этой неделе уехал первый эшелон с уральскими новобранцами на Дальний Восток. Все призывники и администрация воинского эшелона обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, перчатками и антисептическими гелями.

«Уверен, что и в этот раз наш регион достойно справится с поставленной задачей», - отметил глава региона, поблагодарив работников военных комиссариатов за высокий профессионализм, ответственность и большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи.