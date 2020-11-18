Более 200 свердловских призывников отправились служить на Дальний Восток

Из-за эпидемиологической обстановки торжественная отправка новобранцев прошла без участия их родственников. Фото:

Из Свердловской области на Дальний Восток отправился ещё один воинский эшелон. Ряды вооружённых сил в воинских частях и соединениях на востоке страны пополнят более 200 свердловских новобранцев.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, воинский эшелон с новобранцами отправился на Дальний Восток сегодня со сборного пункта. В связи с ограничительными мерами, действующими на территории Свердловской области, торжественная отправка новобранцев прошла без участия их родственников и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

На всём пути следования питание молодого пополнения будет осуществляться в вагоне-ресторане. Продуктовые запасы были подготовлены накануне. В рацион новобранцев включены мясная и рыбная продукция, крупы, овощи, фрукты и соки.

Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты. В составе воинской команды находится фельдшер, который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников.

Также в дороге новобранцы и администрация воинского эшелона будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.

Напомним, первые призывники из Свердловской области отправились служить на Дальний Восток 11 ноября.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря. Всего в ходе осеннего призыва 2020 года на военную службу отправятся около 3,5 тысячи свердловчан.