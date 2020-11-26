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Общество / Армия и оборона
26 ноября 2020, 12:34

ВКС России успешно запустили новую ракету системы ПРО

Запуск системы ПРО

Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО. Фото: скриншот видеозаписи пуска

Воздушно-космические силы России выполнили успешный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Испытательный пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, запуск провёл боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Добавим, что ранее о пуске новой противоракеты системы ПРО сообщалось в конце октября. Испытания также проходили на полигоне Сары-Шаган. В тот раз ракета тоже успешно поразила цель.

Областная газета Свердловской области

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