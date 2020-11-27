В России началась массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса

На сегодняшний день прививки от коронавируса поставили около 2,5 тыс. военных. Фото: Алексей Кунилов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что свыше 400 тыс. военнослужащих пройдут вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день прививки поставили около 2,5 тыс. военных.

Сергей Шойгу рассказал о вакцинации военнослужащих в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооружённых сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - передаёт слова главы Минобороны РФ ТАСС.

По его словам, к концу года прививку поставят около 80 тыс. российских военных. Также Сергей Шойгу сообщил, что в полевых госпиталях развёрнуто свыше 8 тыс. коечных мест для лечения коронавирусной инфекции. Чтобы диагностировать заболевание на ранних этапах военнослужащие проходят компьютерную томографию - в госпиталях работают 59 аппаратов КТ. Ежедневно проводится порядка 2 тыс. исследований.

Кроме того, министр обороны рассказал о проведении исследований по лечению пациентов с COVID-19 плазмой привитых от коронавируса военнослужащих.

"Применение методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих", - сказал он.

Напомним, Сергей Шойгу привился от COVID-19 ещё в начале сентября.