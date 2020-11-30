Воздушное пространство Среднего Урала с декабря будет охранять ЗРК С-400 "Триумф"

На Средний Урал прибыл зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО). Фото: пресс-служба ЦВО.

На Средний Урал прибыл зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО). В декабре ЗРК заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства.

Ракетный комплекс С-400 "Триумф" прибыл в место постоянного базирования в Свердловской области с полигона Капустин Яр в Архангельской области. Как сообщает пресс-служба ЦВО, на Средний Урал железнодорожным составом прибыло порядка 200 единиц спецтехники и техники обеспечения, а также почти 300 военнослужащих.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена, в частности, для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, самолётов-разведчиков, баллистических ракет средней дальности и гиперзвуковых целей.

Как сообщала "Областная газета", ранее боевые расчёты ЗРК С-400 "Триумф" после перевооружения в сентябре 2020 года выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр. Первый эшелон с зенитными ракетными системами поступил в Свердловскую область 8 ноября.