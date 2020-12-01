Минобороны представило интерактивную карту строительства социально значимых объектов

В разделе представлены видео- и фотоотчеты о ходе реализации поручений Президента России Владимира Путина. Фото: скриншот мультимедийного спецраздела Минобороны РФ

Министерство обороны России запустило мультимедийный спецраздел, посвящённый строительству социально значимых объектов. В его основу легла интерактивная масштабируемая карта.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, в разделе представлены видео- и фотоотчеты о ходе реализации поручений Президента России Владимира Путина, данных им за последние годы.

Так, в разделе опубликована карта России, на которой нанесены кликабельные маркеры всех объектов, возводимых Минобороны. На карте предоставлены данные о построенных и строящихся многофункциональных медицинских центрах, а также базовая информация о работах по возведению учебных заведений: школ для одарённых детей, кадетских корпусах и суворовских училищ.

Отмечается, что за последние годы военные строители возвели довузовские образовательные учреждения Минобороны России в Туле, Твери, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Владикавказе, Кемерове и Калининграде. Также продолжается строительство суворовского училища в Иркутске.

Мультимедийная информация, рассказывает, в том числе, и о выполнении очередного поручения Президента России об участии военных в проекте по обеспечению водой Севастополя.

Здесь же представлены мультимедийные материалы о создании объектов социальной инфраструктуры для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны России и членов их семей.

Отмечается, что Минобороны России строит не только только объекты военной инфраструктуры. Военное ведомство также реализует такие масштабные проекты, как Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, музейный комплекс «Дорога памяти» и учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» круглогодичного действия. Напомним, строительство Главного храма ВС РФ и прихрамового комплекса завершилось 9 мая 2020 года.

В ведомстве обещают, что раздел будет наполняться актуальной информацией в онлайн-режиме.