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Общество / Армия и оборона
2 декабря 2020, 08:10

В ЦВО поступила первая партия вакцины против коронавируса

Врач держит укол

В Центральный военный округ поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. Фото: Павел Ворожцов

В Центральном военном округе началась вакцинация против коронавируса. Первыми прививки поставят военные врачи, затем будут привиты военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

"Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе ЦВО.

В конце ноября о массовой вакцинации военнослужащих заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он сообщил, что прививки поставят 400 тысяч человек, в том числе 80 тысяч - до конца 2020 года. Уже привиты 2,5 тысячи российских военных. Напомним, что сам Сергей Шойгу привился от COVID-19 ещё в начале сентября.

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