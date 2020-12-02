В ЦВО поступила первая партия вакцины против коронавируса

В Центральный военный округ поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. Фото: Павел Ворожцов

В Центральном военном округе началась вакцинация против коронавируса. Первыми прививки поставят военные врачи, затем будут привиты военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

"Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе ЦВО.

В конце ноября о массовой вакцинации военнослужащих заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он сообщил, что прививки поставят 400 тысяч человек, в том числе 80 тысяч - до конца 2020 года. Уже привиты 2,5 тысячи российских военных. Напомним, что сам Сергей Шойгу привился от COVID-19 ещё в начале сентября.