В ЦВО одновременно поднимут в воздух 50 самолётов и вертолётов

На военных аэродромах ЦВО одновременно поднимут в воздух 50 самолётов и вертолётов. Фото: пресс-служба ЦВО

В шести регионах дислокации Центрального военного округа, в том числе - в Свердловской области проходят командирские полёты. На военных аэродромах ЦВО одновременно поднимут в воздух 50 самолётов и вертолётов.

Как сообщает пресс-служба военного округа, в командирских полётах примет участие только руководящий состав - командиры оперативно-тактической, армейской и транспортной. Всего в полётах будут задействованы более 500 человек лётного и инженерно-технического состава.

Военные лётчики отработают методику выполнения полётных заданий для последующего обучения молодых специалистов - выпускников вузов, которые прибыли для прохождения военной службы в авиационных воинских частях Центрального военного округа.

Для выработки единой методики обучения лётного состава и взаимодействия с группой управления будут задействованы сверхзвуковые истребители-перехватчики Миг-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолёты-разведчики Су-24МР, вертолёты Ми-8, Ми-24, Ми-26, а также транспортные самолёты Ан-12, Ан-26, Ту-134.

Добавим, что, помимо Свердловской области, командирские полёты проходят на аэродромах в Челябинской и Новосибирской областях, Республики Тыва и Киргизской Республики, а также Пермского и Красноярского краёв.