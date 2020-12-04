Вакцинацию от COVID-19 прошли уже 450 военнослужащих ЦВО

Препарат поступил в ЦВО в начале недели. Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

В Центральном военном округе более 450 военнослужащих уже прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Препарат поступил в ЦВО в начале недели.

Как сообщает пресс-служба военного округа, в первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса началась в России в конце ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что прививку поставят 400 тысяч российских военных. 80 тысяч из них пройдут вакцинацию до конца года. Сам глава военного ведомства привился от COVID-19 ещё в начале сентября.

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве одной тысячи доз поступила в Центральный военный округ в начале этой недели.