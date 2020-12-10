В Центральный военный округ поступят ещё 9 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Центральном военном округе завершился начальный этап вакцинации от коронавируса. Фото: пресс-служба ЦВО

В Центральном военном округе завершился начальный этап вакцинации от коронавируса. В ближайшее время в ЦВО поступят ещё девять тысяч доз препарата.

Как сообщает пресс-служба военного округа, в ходе первого этапа на добровольной основе вакцинацию прошла одна тысяча военнослужащих.

«В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах», - говорится в сообщении.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 декабря.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса началась в России в конце ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что прививку поставят 400 тысяч российских военных. 80 тысяч из них пройдут вакцинацию до конца года. Сам глава военного ведомства привился от COVID-19 ещё в начале сентября.

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве одной тысячи доз поступила в Центральный военный округ в начале прошлой недели.