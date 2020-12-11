В Центральном военном округе в четыре раза выросла доля современной военной техники

В начале ноября на Средний Урал прибыл первый железнодорожный эшелон с техникой зенитной ракетной системы С-400. «Триумф»Фото: пресс-служба ЦВО

За последние пять лет в Центральном военном округе в четыре раза выросла доля современной военной техники. В 2020 году парк боевых машин пополнился почти на 600 единиц.

Об этом в интервью газете Минобороны России «Красная звезда» рассказал командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

По словам командующего, в декабре войска ЦВО примут на вооружение ещё 250 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволит перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно в составе 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Напомним, в этом году войска ПВО военного округа освоили новейшие зенитные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Бук-М3». Так, в начале ноября на Средний Урал прибыл первый железнодорожный эшелон с техникой зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа. Вооружение прибыло из Астраханской области, после стрельб на полигоне Капустин Яр.

«В декабре первый зенитно-ракетный полк (ЗРП), перевооружённый на комплекс С-400, заступит на боевое дежурство в Свердловской области», - рассказал генерал-полковник.

Напомним, Центральный военный округ дислоцирован на территории трёх федеральных округов и 29 регионов России. В состав округа также структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединённая военная база в Киргизии и подразделения на территории Казахстана. Штаб военного округа расположен в Екатеринбурге.