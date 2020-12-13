Темы дня

Общество / Армия и оборона
13 декабря 2020, 14:16

Командующий ЦВО вручил награды по итогам совместного учения спецназа РФ и Узбекистана

Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки.

Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки. Фото: пресс-слубжа ЦВО

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил участников совместного учения спецназа РФ и Узбекистана. Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, подвоя итоги манёвров Александр Лапин отметил, что в ходе тактико-специального учения, завершившегося на полигоне «Термез», подразделения специального назначения Центрального военного округа и вооруженных сил Республики Узбекистан получили новый опыт, который поможет в обеспечении безопасности в Центральной Азии.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», военнослужащие подразделений спецназначения Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в учениях 9 декабря. Российских военных доставили из Екатеринбурга самолётом военно-транспортной авиации.

В течение пяти дней спецназ выполнял широкий спектр сложнейших учебно-боевых задач в условиях резко меняющейся обстановки. Основной этап прошел 12 декабря. Всего к учению привлекалось около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан. Также в манёврах было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники. По словам командующего войсками ЦВО, военнослужащие справились с поставленными задачами.

По завершению учений отличившихся спецназовцев двух стран наградили командующий войсками ЦВО Александр Лапин и начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Узбекистан Павел Эргашев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.12.2020, 17:23 / Спорт
Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлёва с избрание на должность президента AIBA
13.12.2020, 16:08 / Экономика
Владимир Путин напомнил, чем питается народ, и потребовал прекратить рост цен на продукты
13.12.2020, 15:14 / Общество
Евгений Куйвашев попрощался с митрополитом Кириллом и поприветствовал епископа Евгения
13.12.2020, 14:16 / Общество
Командующий ЦВО вручил награды по итогам совместного учения спецназа РФ и Узбекистана
13.12.2020, 13:17 / Общество
На Среднем Урале зафиксировали рекордное число смертей пациентов с COVID-19