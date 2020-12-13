Командующий ЦВО вручил награды по итогам совместного учения спецназа РФ и Узбекистана

Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки. Фото: пресс-слубжа ЦВО

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил участников совместного учения спецназа РФ и Узбекистана. Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, подвоя итоги манёвров Александр Лапин отметил, что в ходе тактико-специального учения, завершившегося на полигоне «Термез», подразделения специального назначения Центрального военного округа и вооруженных сил Республики Узбекистан получили новый опыт, который поможет в обеспечении безопасности в Центральной Азии.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», военнослужащие подразделений спецназначения Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в учениях 9 декабря. Российских военных доставили из Екатеринбурга самолётом военно-транспортной авиации.

В течение пяти дней спецназ выполнял широкий спектр сложнейших учебно-боевых задач в условиях резко меняющейся обстановки. Основной этап прошел 12 декабря. Всего к учению привлекалось около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан. Также в манёврах было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники. По словам командующего войсками ЦВО, военнослужащие справились с поставленными задачами.

По завершению учений отличившихся спецназовцев двух стран наградили командующий войсками ЦВО Александр Лапин и начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Узбекистан Павел Эргашев.