В небе над Уралом сверхзвуковые истребители отрабатывают дозаправку в воздухе

В манёврах в небе над Уралом принимают участие сверхзвуковые истребители-перехватчики. Фото: пресс-служба ЦВО

В Центрально военном округе экипажи самолётов оперативно-тактической авиации приступили к выполнению полётов с дозаправкой топливом в воздухе. В манёврах в небе над Уралом принимают участие сверхзвуковые истребители-перехватчики.

Всего в полётах задействовано около 20 самолётов и 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава. Они проходят в дневное и ночное время. Дозаправку топливом от танкера в воздухе одновременно выполняют сразу два самолёта. Расстояние между ними составляет около 20 метров.

«Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолёты-разведчики Су-24МР на высоте около 4 500 тысяч метров на скорости до 700 км/ч заходят на исходную позицию, при достижении дистанции около 70 метров начинают сближение с конусом-датчиком топливозаправщика Ил-78», - говорится в сообщении ЦВО.

Как отмечают в пресс-службе военного округа, дозаправка топливом в воздухе считается одним из сложнейших элементов лётной подготовки. Она необходима для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок на аэродромах.

В ходе выполнения лётной смены сделано около 30 самолётовылетов. Завершатся полёты в конце следующей недели.