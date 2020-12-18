Чем закончилась немецкая операция «Ульм» по заброске диверсантов на Урал?

Немецким диверсантам Уральские горы пришлись не по зубам. Фото: Станислав Мищенко

В преддверии Дня работника органов безопасности РФ «Облгазета» решила рассказать о малоизвестной операции фашистов по попытке разгромить танковую промышленность СССР под кодовым названием «Ульм». В середине 1943 года после Сталинградской и Курской битв, когда немцы стали отступать, в недрах РСХА родился план по заброске группы диверсантов на Урал. Здесь они должны были дезорганизовать работу крупнейших оборонных предприятий в Нижнем Тагиле, Свердловске и других городах. Но из-за череды неудач операция провалилась, а её выжившие участники попали в руки свердловских контрразведчиков. До недавнего времени информация об этой операции была засекречена - «ОГ» впервые публикует материалы уголовного дела из архивов ФСБ.

Загадочный самолёт

В ночь с 17 на 18 февраля 1944 года из Риги на восток вылетел трёхмоторный немецкий бомбардировщик «Юнкерс-52». На первый взгляд самолёт был вполне обычным, если не считать дополнительных топливных баков и его маршрут. Под Псковом экипаж сделал дозаправку и через шесть часов сбросил в предгорьях Среднего Урала 7 парашютистов и несколько контейнеров с грузом.

На борту транспортника находились диверсанты Главного управления имперской безопасности (РСХА), подготовленные разведывательной школой в селе Печки на берегу Псковского озера. Все агенты были русскими – белоэмигрантами или попавшими в плен бойцами Красной армии. Их обучением занималась секретная организация «Цеппелин», созданная весной 1942 года для разведки и диверсий в советском тылу. К пятимесячным занятиям диверсанты приступили в сентябре 1943 года. Они в совершенстве изучили взрывное дело, радиосвязь, топографию и скрытное парашютирование. Доподлинно неизвестно, преподавали им навыки зимнего выживания или нет, но после приземления это бы явно пригодилось.

На Урале фашистские агенты должны были устроить серию диверсий на танкостроительных и металлургических заводах Нижнего Тагила, Кушвы и Свердловска, чтобы вывести их из строя и лишить Советский Союз превосходства на фронте. С учётом того, что оборонные предприятия усиленно охранялись частями НКВД и ВОХР, подрыву подлежали электростанции и магистральные ЛЭП.

«Группе ставилась задача десантироваться с воздуха на Урале, мелкими группами разойтись по намеченным маршрутам, держа связь с центром по радио, а затем в назначенное время одновременно вывести из строя линии высокого напряжения, питающие энергией промышленность Уральского региона, – вспоминал один из выпускников немецкой разведшколы Пётр Соколов. – Это должно было вызвать не только временную остановку заводов, но и выход из строя многих производств металлургического профиля».

Безмолвная тайга

Операция получила кодовое название «Ульм» в честь исторического города в Баварии, где находится самая высокая христианская церковь в мире высотой 162 метра. Планировал операцию сам рейхсфюрер СС Генрих Гимлер, а руководил ею легендарный немецкий «диверсант № 1» Отто Скорцени. Через 30 лет в книге «Неизвестная война» он признал эту затею абсурдной из-за невозможности быстрого уничтожения чего-нибудь в районе Урала.

Заброска была неудачной с самого начала. Несмотря на то, что самолёт остался незамеченным средствами ПВО, в условиях плохой видимости и встречного ветра пилоты не долетели до расчётной точки 300 километров: вместо 80-го квадрата Свердловской области восточнее города Кизел они десантировали вражескую группу на границе Кировской и Молотовской областей (ныне Пермский край. – Прим. ред.). По плану диверсанты должны были выйти к Горнозаводской железной дороге и добраться вдоль неё до Тагило-Кушвинского промышленного узла. Оттуда их путь лежал к Свердловску. Но, как следует из материалов архивно-следственного дела, парашютистов и их грузы раскидало по глухой тайге в радиусе нескольких километров.

По словам историка спецслужб из Нижнего Тагила Владимира Кашина, который более 30 лет отдал органам госбезопасности, из семерых диверсантов удалось выжить только трём. Юрий Марков угодил при прыжке на дерево и намертво запутался в стропах парашюта. Командир группы белоэмигрант Игорь Тарасов приземлился на родную землю жёстко, не смог встать и вскоре обморозил ноги. Чтобы не замёрзнуть навсегда, он стал согреваться спиртом. Это не помогало, и гауптшарфюрер СС (соответствует званию прапорщика в российской армии. – Прим. ред.) решил отравиться штатным ядом, но после горячительного он подействовал как слабительное. Тогда Тарасов взял пистолет и застрелился. На прощание он оставил записку с пожеланием: «Пусть сгинет коммунизм».

– Радист Халим Гареев прыгнул с тяжёлой рацией, сильно травмировался при приземлении и вскоре тоже покончил с жизнью, – рассказывает Владимир Кашин. – Четвёртый диверсант, он же второй радист Анатолий Кинеев, дождался рассвета и даже попытался выйти на связь с разведцентром. Безрезультатно – на трескучем морозе немецкая техника не работала. Через месяц пуля сослуживца оборвала его затянувшиеся мучения от гангрены обмороженных конечностей.

Оставшихся в живых парашютистов – бывшего подпоручика врангелевской армии Николая Стахова, военнопленных-красноармейцев Петра Андреева и Николая Грищенко – настиг голод. Друг друга они нашли только через пару дней, а вот с поиском провизии было хуже — контейнеры с консервами замело снегом, и диверсантам пришлось съесть своих погибших товарищей. В июне 1944 года, когда закончились все найденные немецкие припасы и подсохли болота, агенты вышли к ближайшей деревне Кайские Увалы, чтобы купить продукты. Они представились советскими солдатами, которые следовали в военный комиссариат, но местным жителям троица показалась подозрительной, и они сообщили о незнакомцах куда надо. По пути их встретил участковый Григорий Сидоров: вместо военкомата он привёл их в райотдел милиции, где диверсанты и сдались.

Предупреждён – значит вооружён

Диверсантов передали отделу контрразведки СМЕРШ Уральского военного округа. Во время следственных действий были обнаружены две рации, три немецких пистолета-пулемёта, два охотничьих ружья, карабин, семь пистолетов «Вальтер», около 4 000 патронов, более семи килограммов пластичной взрывчатки, 33 взрывпакета, 64 детонатора, 24 взрывателя, две тротиловые шашки и бобина с бикфордовым шнуром. За измену Родине и причастность к немецким диверсионно-разведывательным органам Грищенко приговорили к восьми годам лагерей, Андреева к 10 годам, а Стахова к 15. Последний в 1950 году скончался от болезней в Ивдельлаге, а двое других после освобождения жили обычной жизнью.

– Группа была отлично экипирована: от саней, лыж и валенок до аптечек и альпийских защитных очков, – добавляет Владимир Кашин. – Изъятый «общак» включал около полумиллиона рублей, а в то время за сотню можно было купить буханку хлеба на рынке. Главное, что заброшенные агенты были адаптированы к работе с населением и властями. Каждый был снабжён комплектом сфальсифицированных красноармейских и трудовых книжек, справок фронтовых госпиталей. Согласно разработанной легенде, военнослужащие Красной армии добирались домой после излечения: до войны радист Гареев проживал в Нижнем Тагиле, откуда он и был призван в армию. Но низкий уровень идейной мотивации диверсантов, недооценка реалий советского тыла и системная работа органов госбезопасности и внутренних дел привели операцию «Ульм» к краху.

О её подготовке и планируемой заброске диверсантов свердловские контрразведчики знали ещё в октябре 1943 года благодаря агентурной информации из Берлина. А 28 февраля 1944 года начальник управления НКГБ по Свердловской области комиссар госбезопасности 3-го ранга Тимофей Борщев приказал руководителям городских и районных подразделений усилить охрану на промышленных предприятиях и принять самые активные меры по розыску участников группы в случае их появления на Среднем Урале.

В том же месяце сотрудники контрразведки зафиксировали передачи германской станции с позывным № 715. Они хотели устроить с диверсантами «радиоигру», но дуэта не получилось – агенты не ответили ни зимой, ни весной. Передовая группа «Ульм» как сквозь землю провалилась и для немецкой разведки, и для местных чекистов. К апрелю Москва проанализировала ранее поступившие данные о подготавливаемых и заброшенных на Урал вражеских агентах и направила областному управлению НКГБ списки с установочными, биографическими данными и особыми приметами разыскиваемых. Тогда комранг Борщев дал новую директиву по выявлению вражеской агентуры и лично проинспектировал важные промышленные объекты, вокруг которых якобы уже два месяца орудовали германские агенты. В итоге остатки группы диверсантов нашли лишь через три месяца. Но бдительность позволила смершевцам предотвратить другие возможные преступления Германии в советском тылу: 4 из 183 радиоигр, которые провели органы госбезопасности СССР в годы Великой Отечественной войны, выпали на долю Урала.

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Фальшивый паспорт Андреева. В спецслужбах Рейха работали целые отделы по изготовлению поддельных советских документов, по образцу найденных у попавших в плен красноармейцев. Фото: УФСБ России по Свердловской области

Судя по прописке в паспорте Андреева, основной целью немецких агентов был Нижний Тагил, в котором произвели танков больше, чем вся Германия за годы войны. Фото: УФСБ России по Свердловской области