Министр обороны РФ объявил 30 и 31 декабря выходными для военнослужащих

Сергей Шойгу обратил внимание на необходимость обеспечения достойного уровня боевой подготовки, а также поддержание воинской дисциплины и правопорядка в войсках. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил, что 30 и 31 декабря станут выходными днями для военнослужащих. При этом у военных появятся два дополнительных рабочих дня.

"Мной принято решение предоставить личному составу вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января", - передаёт слова Сергея Шойгу ТАСС.

Он объяснил своё решение тем, что нынешний год выдался особенно непростым для военнослужащих, перед которыми постоянно возникали новые серьёзные вызовы. Глава Минобороны подчеркнул, что в 2020 году армия России работала на пределе возможностей.

При этом Сергей Шойгу обратил внимание на необходимость обеспечения достойного уровня боевой подготовки, а также поддержание воинской дисциплины и правопорядка в войсках.

Напомним, 23 декабря Президент России Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать предновогодний день в регионах нерабочим. На следующий день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря.