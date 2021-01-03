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Общество / Армия и оборона
3 января 2021, 17:40

На военном аэродроме ЦВО в Екатеринбурге открыли аллею "Российской славы"

На аллее открыли бюсты трёх лётчиков-героев

На аллее открыли бюсты лётчиков-героев Ивана Кожедуба, Георгия Речкалова и Георгия Бахчиванджи. Фото: пресс-служба ЦВО

На аллее открыли бюсты трёх лётчиков-героев. Каждый год она будет пополняться другими героями авиации.

Сейчас на территории отдельного транспортного смешанного авиационного полка в Екатеринбурге установлены бюсты трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба, дважды Героя СССР генерал-майора авиации Георгия Речкалова и первооткрывателя эры реактивных летательных аппаратов, лётчика-испытателя Героя Георгия Бахчиванжи.

Инициаторами создания мемориального комплекса стали военные лётчик ЦВО.

"В церемонии открытия аллеи "Российской славы" приняли участие представители командования армии ВВС и противовоздушной обороны ЦВО, командный и личный состав отдельного полка, юнармейцы и ветераны", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

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Областная газета Свердловской области

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