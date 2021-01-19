Масштабные учения танкистов проходят в Свердловской и Челябинской областях

К манёврам на полигонах двух регионов привлечены более 1,5 тысячи танкистов соединений и воинских частей. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской и Челябинской областях стартовали учения танкистов Центрального военного округа. К манёврам на полигонах двух регионов привлечены более 1,5 тысячи танкистов соединений и воинских частей.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в ходе практических действий экипажи боевых машин отрабатывают ведение огня по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящим вертолётам и позициям гранатомётчиков противника на дистанции от 900 до 2200 метров.

Отмечается, что боевые учения танкистов организованы по принципу «делай, как я»: командиры танковых полков, батальонов и рот первыми выполняют заезды, обучая на своём примере механиков-водителей и наводчиков.

В связи с морозами на полигонах развернуты 12 пунктов обогрева. Военнослужащим выдают горячий чай, бутерброды с колбасой и салом, а также лук и чеснок. Все танкисты обеспечены зимними танковыми костюмами и специальной утепленной обувью.

К манёврам привлечены военнослужащие крупнейшего танкового соединения ЦВО — гвардейской танковой дивизии, дислоцированной на Южном и Среднем Урале. Учения продлятся до конца недели.