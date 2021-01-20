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Общество / Армия и оборона
20 января 2021, 12:03

В крещенских купаниях приняли участи около 10 тысяч военнослужащих ЦВО

На территории регионов дислокации военного округа было оборудовано около 50 иорданей для купания.

На территории регионов дислокации военного округа было оборудовано около 50 иорданей для купания. Фото: Галина Соловьева

В Центральном военном округе в крещенских купаниях приняли участие около 10 тыс. военнослужащих. В ЦВО купания проходили в регионах Урала, Сибири, Поволжья, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, на территории регионов дислокации военного округа было оборудовано около 50 иорданей для купания глубиной до 1,5 метра. Все купели были снабжены необходимыми сходными трапами и помостами. Также были предусмотрены отапливаемые палатки для обогрева и переодевания, в которых поддерживалось тепло и были установлены термосы с горячим чаем. У всех мест проведения крещенских купаний дежурили специалисты медицинской службы.

Напомним,19 января православные христиане отмечали Крещение Господне, или Богоявление. Православных свердловчан поздравил с праздником глава региона Евгений Куйвашев.

В этом году на Крещение были оборудованы 112 организованных прорубей – на 40 меньше, чем в 2020 году. Несмотря на призыв свердловских властей воздержаться от массового купания в проруби из-за пандемии, иордани в области не пустовали. Тем не менее места массовых крещенских купаний в этот раз посетили почти в три раза меньше человек, чем в прошлом году.

Накануне Крещения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений дал первое крупное интервью в своём новом статусе программе «Вести-Урал». «Областная газета» в партнёрстве с ГТРК «Урал» представляет наиболее интересные фрагменты этой беседы.

Областная газета Свердловской области

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