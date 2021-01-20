В крещенских купаниях приняли участи около 10 тысяч военнослужащих ЦВО

На территории регионов дислокации военного округа было оборудовано около 50 иорданей для купания. Фото: Галина Соловьева

В Центральном военном округе в крещенских купаниях приняли участие около 10 тыс. военнослужащих. В ЦВО купания проходили в регионах Урала, Сибири, Поволжья, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, на территории регионов дислокации военного округа было оборудовано около 50 иорданей для купания глубиной до 1,5 метра. Все купели были снабжены необходимыми сходными трапами и помостами. Также были предусмотрены отапливаемые палатки для обогрева и переодевания, в которых поддерживалось тепло и были установлены термосы с горячим чаем. У всех мест проведения крещенских купаний дежурили специалисты медицинской службы.

Напомним,19 января православные христиане отмечали Крещение Господне, или Богоявление. Православных свердловчан поздравил с праздником глава региона Евгений Куйвашев.

В этом году на Крещение были оборудованы 112 организованных прорубей – на 40 меньше, чем в 2020 году. Несмотря на призыв свердловских властей воздержаться от массового купания в проруби из-за пандемии, иордани в области не пустовали. Тем не менее места массовых крещенских купаний в этот раз посетили почти в три раза меньше человек, чем в прошлом году.

Накануне Крещения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений дал первое крупное интервью в своём новом статусе программе «Вести-Урал». «Областная газета» в партнёрстве с ГТРК «Урал» представляет наиболее интересные фрагменты этой беседы.