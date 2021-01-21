Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск

В России 21 января отмечается День инженерных войск. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В России 21 января отмечается День инженерных войск. Свердловских военнослужащих и ветеранов поздравил с профессиональным праздником глава региона Евгений Куйвашев.

Обращение губернатора опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты».

«Подразделения инженерных войск Центрального военного округа оснащены современными образцами техники и средств инженерного вооружения, успешно участвуют в боевых учениях, демонстрируют высокое мастерство и отличную боеготовность», - подчеркнул глава региона.

Евгений Куйвашев отметил, что в инженерных войсках доблестно служат уральцы. В частности, сегодня военнослужащие ЦВО участвуют в работе по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. При содействии инженерных подразделений российских миротворцев в пострадавших районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций, проводится разминирование дорог и территории.

В мирной жизни профессионализм военных инженеров востребован и при ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, поддержании в рабочем состоянии мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и паводка.

В конце своего обращения свердловский губернатор поблагодарил военнослужащих, офицеров и ветеранов инженерных войск «за добросовестную, честную службу, высокий профессионализм, верность долгу, сохранение крепких военных традиций и патриотизм».

День инженерных войск отмечается в России 21 января. Профессиональный праздник установлен Указом Президента России 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесён к памятным дням в Вооружённых Силах РФ.